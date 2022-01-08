Укр

"Выпускайте его на поле": фанаты просят, чтобы Шевченко играл, а не тренировал "Дженоа" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 08 января 2022, 16:22
Андрей Шевченко

Украинец показал свою технику.

Бывший футболист, а ныне тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который может возглавить сборную Польши, удивил болельщиков итальянской команды во время матча чемпионата Италии с "Сассуоло" (1:1).

Соответствующее видео доступно на официальной страничке "Дженоа" в Instagram.

На кадрах видно, как "Шева" принимает мяч после того, как круглый полетел за боковую линию. Андрей Николаевич без проблем укротил "снаряд", вызвав восторг в соцсетях "Грифонов". Болельщики "Дженоа" тут же принялись засыпать Шевченко лестными комментариями: "Волшебник", "Легенда", "Сомневаюсь, что кто-то из команды сейчас сможет принять так мяч", "Шева, выходи на поле", "Выпустите его на поле хотя бы на 30 минут".

Добавим, что Шевченко пока никак не может добыть победу в Серии А. Команда украинца с 12 очками в активе занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии. Кроме того, "Дженоа" очень плохо смотрится в атаке, а забитые голы даются генуэзцам очень тяжело. Украинец пришел в клуб в ноябре 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко припомнили фразу про бандеровцев.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #ФК Сассуоло
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