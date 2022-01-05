Укр

"Этим бандеровцам проиграли": Шевченко припомнили фразу из 90-х

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Роман Толочко поменял свое отношение к Андрею Шевченко после услышанной фразы Новость обновлена 05 января 2022, 18:10
Роман Толочко поменял свое отношение к Андрею Шевченко после услышанной фразы

Футболист "Карпат" навсегда поменял мнение о знаменитом коллеге.

Бывший игрок "Карпат" Роман Толочко рассказал о соперничестве с "Динамо" Валерия Лобановского, команда которого наделала шороху в Европе.

Соответствующее интервью появилось на сайте football24.ua.

В сезоне 1997/1998 "Карпаты" дважды обыгрывали киевлян в чемпионате Украины. Толочко рассказал, что после киевского матча (0:1) он, проходя мимо раздевалки "Бело-синих", услышал неоднозначную фразу молодого Андрея Шевченко: "…этим бандеровцам проиграли". Роман признался, что после этого навсегда поменял свое мнение о "Шеве", который в итоге стал лучшим футболистом в истории современной Украины, а затем даже возглавлял национальную команду.

""Динамо"? Просто бомбезная команда. А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу и благодаря эпизоду после матча. Счастливые идем с поля, проходим раздевалку киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "…этим бандеровцам проиграли". Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевиче, Хацкевиче или Косовском – замечательные ребята", — признался Толочко.

Добавим, что "Динамо" в том сезоне сделало себе имя в Европе, дважды обыграв "Барселону" на групповой стадии ЛЧ (3:0, 0:4).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шевой" заинтересовались в Польше. Кроме того, Андрей Николаевич, похоже, пропустит ближайший матч "Дженоа" из-за болезни.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Динамо (Киев) #ФК Карпаты
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