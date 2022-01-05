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"Цим бандерівцям програли": Шевченку пригадали фразу з 90-х

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роман Толочко змінив своє ставлення до Андрія Шевченка після почутої фрази Новина оновлена 05 січня 2022, 18:10
Роман Толочко змінив своє ставлення до Андрія Шевченка після почутої фрази

Футболіст "Карпат" назавжди змінив думку про знаменитого колегу.

Колишній гравець "Карпат" Роман Толочко розповів про суперництво з "Динамо" Валерія Лобановського, команда якого наробила шуму в Європі.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на сайті football24.ua.

У сезоні 1997/1998 "Карпати" двічі обігравали киян у чемпіонаті України. Толочко розповів, що після київського матчу (0:1) він, проходячи повз роздягальню "Біло-синіх", почув неоднозначну фразу молодого Андрія Шевченка:"… цим бандерівцям програли". Роман зізнався, що після цього назавжди змінив свою думку про "Шеву", який у підсумку став найкращим футболістом в історії сучасної України, а згодом навіть очолював національну команду.

""Динамо"? Просто бомбезна команда! А ми їх двічі за сезон обіграли. Запам'ятав київську перемогу ще й завдяки епізоду після матчу. Щасливі йдемо з поля, проходимо роздягальню киян. Двері відкриті, бачу молодого Шевченка і чую його фразу: "… этим бандеровцам проиграли". Той момент назавжди змінив моє ставлення до Андрія як до людини. Зовсім інше враження у мене про тих же Белькевича, Хацкевича чи Косовського – чудові хлопці", — зізнався Толочко.

Додамо, що "Динамо" того сезону зробило собі ім’я в Європі, двічі обігравши "Барселону" на груповій стадії ЛЧ (3:0, 0:4).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шевою" зацікавилися у Польщі. Крім того, Андрій Миколайович, схоже, пропустить найближчий матч "Дженоа" через хворобу.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Динамо (Київ) #ФК Карпати
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