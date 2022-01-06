Укр

Команда Шевченко забила гол-шедевр, но упустила победу в Серии А (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Андрей Шевченко Новость обновлена 06 января 2022, 19:30
Андрей Шевченко

Клубу украинца не повезло взять три очка.

В четверг, 6 января, "Дженоа" украинца Андрея Шевченко, который успел выздороветь от коронавируса, провела выездной поединок 20-го тура Серии А против "Сассуоло". Встреча состоялась на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 1:1.

Гости неожиданно вышли вперед благодаря голу-красавцу в исполнении Маттиа Дестро. 30-летний итальянский форвард пяткой замкнул прострел с правого фланга — получилось эффектно, а главное результативно. Хозяева играли намного лучше и закономерно сравняли счет. На 55-й минуте Доменико Берарди с близкого расстояния поразил ворота команды Шевченко.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Добавим, что этот результат оставил "Дженоа" в зоне вылета. Подопечные Шевченко с 12 очками опустились на предпоследнее, 19-е место. "Сассуоло" с 25 очками — 13-е. В следующем туре "Грифоны" сыграют со "Специей" Виктора Коваленко (09.01.2022), а "Черно-зеленые" — с "Эмполи" (09.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в услугах Андрея Шевченко заинтересовались в Польше. Кроме того, экс-игрок "Карпат" вспомнил неоднозначное высказывание юного "Шевы", когда тот выступал в киевском "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Дженоа #Серия А #ФК Сассуоло
Казахстан сегодня напоминает пепелище
Интервью
"Лучше не соваться туда": эксперт сравнил Казахстан с Донбассом и назвал последствия протестов для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Казахстан сегодня напоминает пепелище
"Лучше не соваться туда": эксперт сравнил Казахстан с Донбассом и назвал последствия протестов для Украины
Дата публикации
Категория
Прощание с военнослужащим, погибшим в зоне ООС
Двое похорон за день: в Украине провели в последний путь двух погибших на востоке героев (фото)
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Категория
В 2022 году рынку недвижимости обещают рост
Квартирный вопрос: когда и за какие деньги будут покупать жилье украинцы в 2022 году
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день