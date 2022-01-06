Команда Шевченко забила гол-шедевр, но упустила победу в Серии А (видео)

Клубу украинца не повезло взять три очка.

В четверг, 6 января, "Дженоа" украинца Андрея Шевченко, который успел выздороветь от коронавируса, провела выездной поединок 20-го тура Серии А против "Сассуоло". Встреча состоялась на стадионе "Мапеи" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 1:1.

Гости неожиданно вышли вперед благодаря голу-красавцу в исполнении Маттиа Дестро. 30-летний итальянский форвард пяткой замкнул прострел с правого фланга — получилось эффектно, а главное результативно. Хозяева играли намного лучше и закономерно сравняли счет. На 55-й минуте Доменико Берарди с близкого расстояния поразил ворота команды Шевченко.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Добавим, что этот результат оставил "Дженоа" в зоне вылета. Подопечные Шевченко с 12 очками опустились на предпоследнее, 19-е место. "Сассуоло" с 25 очками — 13-е. В следующем туре "Грифоны" сыграют со "Специей" Виктора Коваленко (09.01.2022), а "Черно-зеленые" — с "Эмполи" (09.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в услугах Андрея Шевченко заинтересовались в Польше. Кроме того, экс-игрок "Карпат" вспомнил неоднозначное высказывание юного "Шевы", когда тот выступал в киевском "Динамо".