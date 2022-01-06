Команда Шевченка забила гол-шедевр, але втратила перемогу у Серії А (відео)

Клубу українця не пощастило взяти три очки.

У четвер, 6 січня, "Дженоа" українця Андрія Шевченка, який встиг одужати від коронавірусу, провела виїзний поєдинок 20-го туру Серії А проти "Сассуоло". Зустріч відбулася на стадіоні "Мапеї" у Реджо-нель-Емілії та завершилася з рахунком 1:1.

Гості несподівано вийшли вперед завдяки гол-красеню у виконанні Маттіа Дестро. 30-річний італійський форвард п’ятою замкнув простріл з правого флангу – вийшло ефектно, а головне результативно. Господарі грали набагато краще та закономірно зрівняли рахунок. На 55-й хвилині Доменіко Берарді зблизька вразив ворота команди Шевченка.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Додамо, що цей результат залишив "Дженоа" у зоні вильоту. Підопічні Шевченка з 12 очками опустилися на передостаннє, 19-те місце. "Сассуоло" з 25 очками — 13-те. У наступному турі "Грифони" зіграють зі "Спецією" Віктора Коваленка (09.01.2022), а "Чорно-зелені" — з "Емполі" (09.01.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у послугах Андрія Шевченка зацікавилися у Польщі. Крім того, екс-гравець "Карпат" згадав неоднозначний вислів юного "Шеви", коли той виступав у київському "Динамо".