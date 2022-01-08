"Випускайте його на поле": фанати просять, щоб Шевченко грав, а не тренував "Дженоа" (відео)

Українець показав свою техніку.

Колишній футболіст, а нині тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який може очолити збірну Польщі, здивував уболівальників італійської команди під час матчу чемпіонату Італії з "Сассуоло" (1:1).

Відповідне відео доступне на офіційній сторінці "Дженоа" в Instagram.

На кадрах видно, як "Шева" приймає м’яч після того, як круглий полетів за бокового лінію. Андрій Миколайович без проблем приборкав "снаряд", викликавши захоплення у соцмережах "Грифонів". Вболівальники "Дженоа" відразу почали засипати Шевченка приємними коментарями: "Чарівник", "Легенда", "Сумніваюся, що хтось із команди зараз зможе прийняти так м’яч", "Шева, виходь на поле", "Випустіть його на поле хоча б на 30 хвилин".

Додамо, що Шевченко поки що ніяк не може здобути перемогу в Серії А. Команда українця з 12 очками в активі посідає передостаннє, 19-те місце у чемпіонаті Італії. Крім того, "Дженоа" дуже погано виглядає в атаці, а забиті голи даються генуезцям дуже тяжко. Українець прийшов у клуб у листопаді 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченку пригадали фразу про бандерівців.