Рус

"Випускайте його на поле": фанати просять, щоб Шевченко грав, а не тренував "Дженоа" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Андрій Шевченко Новина оновлена 08 січня 2022, 16:22
Андрій Шевченко

Українець показав свою техніку.

Колишній футболіст, а нині тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який може очолити збірну Польщі, здивував уболівальників італійської команди під час матчу чемпіонату Італії з "Сассуоло" (1:1).

Відповідне відео доступне на офіційній сторінці "Дженоа" в Instagram.

На кадрах видно, як "Шева" приймає м’яч після того, як круглий полетів за бокового лінію. Андрій Миколайович без проблем приборкав "снаряд", викликавши захоплення у соцмережах "Грифонів". Вболівальники "Дженоа" відразу почали засипати Шевченка приємними коментарями: "Чарівник", "Легенда", "Сумніваюся, що хтось із команди зараз зможе прийняти так м’яч", "Шева, виходь на поле", "Випустіть його на поле хоча б на 30 хвилин".

Додамо, що Шевченко поки що ніяк не може здобути перемогу в Серії А. Команда українця з 12 очками в активі посідає передостаннє, 19-те місце у чемпіонаті Італії. Крім того, "Дженоа" дуже погано виглядає в атаці, а забиті голи даються генуезцям дуже тяжко. Українець прийшов у клуб у листопаді 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченку пригадали фразу про бандерівців.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Сассуоло
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
Україна
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Категорія
Які штрафи застосовуються до роботодавця за порушення чинного законодавства
В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців за дискримінацію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло знайшли неподалік привокзальної площі
Різав і ґвалтував одночасно: спливли деталі вбивства під Кривим Рогом
Дата публікації
Категорія
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Жодних переговорів: як проходять протести в Казахстані (онлайн)