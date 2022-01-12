Шевченко на грани вылета из "Дженоа": почему легенда Серии А провалился с первым клубом

Над легендой футбола нависла угроза увольнения.

Главный тренер "Дженоа" украинец Андрей Шевченко, проиграв "матч за 6 очков" "Специи" Виктора Коваленко (0:1), рискует в ближайшее время потерять работу.

Разбираем, почему "Шеве" пока не удалось добыть ни единой победы в Серии А.

Отсутствие опыта

Шевченко работает ассистентом тренера/главным тренером уже давно, с 2016 года, однако ранее украинец отвечал только за родную сборную. Работа с национальной командой и клубом кардинально отличается. В сборную приезжают лучшие футболисты, а тренер, по сути, должен быть хорошим мотиватором, ведь за пару недель сборов воплотить свою философию игры в жизнь не удастся.

Переоценил свои силы

"Шева" пришел в клубный футбол и сразу возглавил команду Серии А посреди сезона, правда весьма проблемную команду итальянского первенства. Украинец, возглавив генуэзский коллектив, признался, что сохранить прописку в элите "Дженоа" будет сродни победы в Лиге чемпионов (чудом, — прим. ред.). Тогда все посмеялись, однако сейчас ситуация "Дженоа" в лиге катастрофическая, а команде действительно требуется маленькое футбольное чудо. Похоже, Андрей Николаевич согласился на работу с "Грифонами", немного переоценив свои возможности, а главное возможности своих подопечных.

Андрей Шевченко возглавил Дженоа

Коронавирус и травмы

Шевченко уже дважды болел коронавирусом и из-за этого может пропустить определяющую кубковую игру с "Миланом" (13.01.2022). Также тренер не работал с командой в важной встрече со "Специей". Однако самый болезнен удар по "Дженоа" нанесли травмы игроков. На момент прихода "Шевы" в команду в лазарете клуба находилось сразу 8 игроков основы. Ситуация со временем улучшалась, однако никогда не была и близко к идеальной.

Андреа Малдера

Тренер-аналитик сборной Украины при Шевченко Андреа Малдера не пошел с украинцем в "Дженоа". Многие считают, что именно отсутствие этого специалиста в тренерском штабе Андрея Николаевича сыграло роль в неудачном периоде "Грифонов" в Серии А.

Андреа Малдера и Андрей Шевченко

Тактика

Из-за отсутствия исполнителей по разным причинам "Шева" играл в основном в тактической схеме 3-5-2 и сосредоточился на обороне. Футболисты "Дженоа" раз за разом проваливали игру в защите (исключение — матч с "Аталантой"), а в атаке выглядели бледно. Шевченко попросил у боссов клуба деньги на трансферы футболистов под схему 4-3-3. Именно с таким тактическим построением "Грифоны" отыграли второй тайм со "Специей", что было лучшей 45-минуткой команды при новом тренере.

Отметим, тучи над Андреем Николаевичем действительно сгущаются, однако его увольнение посреди сезона будет смотреться нелогично, ведь с приходом украинца в команду руководство "Дженоа" объявило о начале новой эры в истории клуба. Кроме того, команде придется выплатить солидную компенсацию (в СМИ фигурирует сумма в 10 млн евро) украинцу в случае досрочного расторжения контракта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что фанатов восхитил Шевченко во время матча.