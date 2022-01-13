Укр

Шевченко обогатится на сумму с семью нулями в случае увольнения

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 13 января 2022, 11:28
Андрей Шевченко

Украинец получит достойную компенсацию.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, команда которого недавно проиграла важнейшую игру со "Специей" (0:1) Виктора Коваленко в Серии А, находится на грани увольнения из команды.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство "Дженоа" 13 января проведет встречу с Руди Гарсией, который может стать следующим тренером генуэзцев. Сообщается, что "Шева" и его тренерский штаб получат внушительную компенсацию, если соглашение между сторонами будет расторгнуто. Называется сумма в 20 млн евро. Добавим, что будущее Андрея Николаевича в команде фактически решено, и даже победа над "Миланом" (13 января) в кубковой игре не гарантирует украинцу сохранение должности.

Примечательно, что Шевченко из-за положительных тестов на коронавирус пропустил игру со "Специей", а теперь рискует быть изолированным и в матче против "Милана".

Добавим, что Шевченко так и не сумел добыть ни единой победы с "Дженоа" в Серии А. Команда опустилась на предпоследнее место, а задача сохранить прописку в элите итальянского футбола лишь усложнилась.

Ранее "Телеграф" объяснял причины неудач Шевченко в Италии.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа
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