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Шевченко в "останньому" матчі з "Дженоа" програв "Мілану" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Шевченко Новина оновлена 14 січня 2022, 00:48
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко дав бій своїй колишній команді.

У четвер, 14 січня, "Дженоа" Андрія Шевченка, якого ЗМІ вже відправили у відставку, проводила виїзний поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії сезону 2021/22 проти "Мілана". Зустріч відбулася на стадіоні "Джузеппе Меацца" та завершилася з рахунком 1:1 в основний час, а в екстратаймах "Россонері" вирвали перемогу — 3:1.

У основний час команди обмінялися голами. У першому таймі "Дженоа" вийшла вперед завдяки влучному удару Лео Остігарда. "Мілан" на це відповів пострілом Олів’є Жиру під завісу другого тайму. А на 112-й хвилині Рафаель Леау приніс господарям перемогу та путівку до чвертьфіналу турніру. Ще один гол на рахунку бельгійця Алексіса Салемакерса.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

"Телеграф" нагадує, що Андрій Шевченко так і не зумів здобути перемогу в Серії А. Італійські ЗМІ повідомляють, що "Шева" незабаром покине "Дженоа". До слова, генуезці заплатять українцю за таке рішення космічними відступними. Додамо, що на посаду головного тренера італійської команди розглядається кандидатура німецького спеціаліста Бруно Лаббадіа, який раніше працював із берлінською "Гертою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" програла "Спеції" (0:1) битву "за шість очок" у Серії А.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Мілан #ФК Дженоа
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