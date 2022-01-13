Іменитий тренер відмовився від місця Шевченка

На місце тренера "Дженоа" немає черги з охочих.

Знаменитий французький тренер Руді Гарсія відмовився очолити італійську "Дженоа", якою поки що керує українець Андрій Шевченко.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, 57-річний француз під час зустрічі з представниками генуезців відмовився очолювати команду, яка бореться за виживання у вищому дивізіоні чемпіонату Італії. Гарсія був головною ціллю босів "Дженоа", а тепер їхній погляд перемістився на німецького тренера Бруно Лаббадіа. Останнім місцем роботи 55-річного німця була берлінська "Герта".

Руді Гарсія відомий за своєю роботою з французькими командами "Лілль" та "Марсель". З першими він вигравав Лігу 1 та Кубок Франції у 2011 році, а з другими — виходив у фінал Ліги Європи у сезоні 2017/18 – 0:3 проти "Атлетіко".

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, Андрій Шевченко припинить співпрацю із "Дженоа" вже після матчу Кубка Італії з "Міланом" (13 січня). "Грифони" поки що не домовилися з українцем про розірвання контракту. "Шева" отримає космічну компенсацію, якщо його звільнять достроково.

"Телеграф" нагадує, що про звільнення Шевченка серйозно заговорили після поразки "Дженоа" у грі зі "Спецією" (0:1) Віктора Коваленка. Ця гра була "за 6 очок", а поразка в ній віддалила генуезців від заповітного порятунку в лізі. Примітно, що "Шева" через позитивний тест на COVID-19 не керував командою того вечора.