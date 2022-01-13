Именитый тренер отказался от места Шевченко

На место тренера в "Дженоа" нет очереди из желающих.

Знаменитый французский тренер Руди Гарсия отказался возглавить итальянскую "Дженоа", которой пока еще руководит украинец Андрей Шевченко.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, 57-летний француз в ходе встречи с представителями генуэзцев отказался возглавлять команду, которая борется за выживание в высшем дивизионе чемпионата Италии. Гарсия был главной целью боссов "Дженоа", а теперь их взор переместился на немецкого тренера Бруно Лаббадиа. Последним место работы 55-летнего немца была берлинская "Герта".

Руди Гарсия знаменит по своей работе с французскими командами "Лилль" и "Марсель". С первыми он выигрывал Лигу 1 и Кубок Франции в 2011 году, а со вторыми — выходил в финал Лиги Европы в сезоне 2017/18 — 0:3 против "Атлетико".

Добавим, что, по информации СМИ, Андрей Шевченко прекратит сотрудничество с "Дженоа" уже после матча Кубка Италии с "Миланом" (13 января). "Грифоны" пока не договорились с украинцем о расторжении контракта. "Шева" получит космическую компенсацию, если его уволят досрочно.

"Телеграф" напоминает, что об увольнении Шевченко всерьез заговорили после поражения "Дженоа" в игре со "Специей" (0:1) Виктора Коваленко. Эта игра была "за 6 очков", а поражение в ней отдалило генуэзцев от заветного спасения в лиге. Примечательно, что "Шева" из-за положительного теста на COVID-19 не руководил командой в тот вечер.