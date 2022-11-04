Андрій Шевченко відмовив клубу з італійського дна

Тренер не захотів рятувати команду Серії В

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко відмовився очолити команду другого італійського дивізіону. Після звільнення із "Дженоа" Шевченко залишається без роботи.

Як повідомляе Telenord, Андрій Шевченко отримав пропозицію тренувати "Козенцу" із Серії В, але відповів відмовою.

"Козенца" заснована 18 листопада 1912 року, у чемпіонаті Італії виступає з 1927-го. За всю свою історію команда ніколи не грала у найвищому італійському дивізіоні. Наразі "Козенца" знаходиться на 16-му місці в Серії В.

Незважаючи на свою скромність, в історії клубу було чимало відомих імен. Тут розпочинав свою кар’єру Стефано Фьоре — дворазовий володар Кубка УЄФА, срібний призер Євро-2020.

Понад сотню матчів за "Козенцу" провів Мікеле Падовано, який потім із "Ювентусом" виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

Джанлуїджі Лентіні вже після перемоги в Лізі чемпіонів із "Міланом" догравав у "Козенці".

Колишній тренер "Козенци" Джанні Де Б'язі вперше в історії вивів збірну Албанії на чемпіонат Європи. Наразі працює зі збірною Азербайджану.

Набивав шишок у "Козенці" і тренер Альберто Дзаккероні. Той самий, який запросив Андрія Шевченка до "Мілана".

Раніше ми писали, що Андрію Шевченку дали в Італії круту нагороду.