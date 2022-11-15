У Шевченка знайшли спільний бізнес із Абрамовичем

Абрамович знаходиться під санкціями Заходу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який допомагає у відновленні стадіону в Ірпені (Київська область), продовжує входити до керівництва компанії, пов’язаної з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією джерела, українець входить до керівництва компанії MC Peat & Co, яка фінансувалась Абрамовичем, а також обслуговувала інтереси російського олігарха. Bloomberg зазначає, що британська бізнес-імперія Абрамовича йшла далеко за межі футбольного клубу "Челсі", де свого часу виступав і "Шева".

"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але з уславленим ім’ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала в ролі посередника в декількох угодах, в ході яких гроші Абрамовича вливали в невеликі британські фірми, працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, що підтримуються російським мільярдером", — пише видання.

Примітно, що фірму Peat&Co створили у 2011 році. До складу її засновників та керівників увійшли Андрій Шевченко та Чарлі Піт – син колишнього особистого секретаря принца Чарльза (нині короля Чарльза ІІІ) Майкла Піта. За інформацією Bloomberg, Peat & Co фінансувалася через одну з російських фірм Абрамовича.

Крім того, ще одна компанія, The Regeneration Group, пов’язала Шевченка та Абрамовича. У цій фірмі, яка займалася інвестиціями у нерухомість, "Шева" виступив у ролі аукціонера.

Шевченко розповів про стосунки з Абрамовичем

Раніше повідомлялося, що Шевченко відмовився очолити італійський клуб. Напередодні старшому синові "Шеви" виповнилося 18 років.