Я вдома! Андрій Ярмоленко показав фото з України

Футболіст приїхав до Чернігівської області

Нападник національної команди Андрій Ярмоленко поділився у соцмережах приємною новиною. Він приїхав до України.

Початок повномасштабної війни застав Андрія в Лондоні, де він виступав за "Вест Хем". Влітку футболіст на правах вільного агента перебрався до Об’єднаних Арабських Еміратів. Його покликав до "Аль-Айну" Сергій Ребров.

Зараз у національних чемпіонатах настала пауза, адже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. На жаль, збірна України не поїде на мундіаль. У стикових матчах наша команда поступилася Уельсу. За фатальною випадковістю гол у власні ворота забив якраз Ярмоленко.

Сьогодні Андрій запостив фото у Instagram біля знаку Чернігівський район.

"Нарешті я вдома", — підписав знімок футболіст. Саме на Чернігівщині він виріс і починав займатися футболом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде до 18 грудня. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.