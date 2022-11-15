Я дома! Андрей Ярмоленко показал фото из Украины

Футболист приехал в Черниговскую область

Нападающий национальной команды Андрей Ярмоленко поделился в соцсетях приятной новостью. Он приехал в Украину.

Начало полномасштабной войны застало Андрея в Лондоне, где он выступал за "Вест Хэм". Летом футболист на правах свободного агента перебрался в Объединенные Арабские Эмираты. Его позвал в "Аль-Айн" Сергей Ребров.

Сейчас в национальных чемпионатах наступила пауза, ведь 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. Увы, сборная Украины не поедет на мундиаль. В стыковых матчах наша команда уступила Уэльсу. По роковой случайности гол в собственные ворота забил как раз Ярмоленко.

Сегодня Андрей запостил фото в Instagram возле знака Черниговский район.

"Наконец-то я дома", — подписал снимок футболист. Именно в Черниговской области он вырос и начинал заниматься футболом.

Напомним, что чемпионат мира пройдет до 18 ноября. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.