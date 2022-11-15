Холодная война в сборной Португалии: Роналду игнорируют партнеры (видео)

Перед ЧМ-2022 Криштиану дал скандальное интервью

Всего за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу атмосфера в раздевалке сборной Португалии просто ужасная. Одного из лучших футболистов в истории игнорируют партнеры. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

В соцсети попало видео встречи Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду. Бруну зашел в раздевалку, где уже находился Криштиану. Роналду протянул руку своему партнеру по "Манчестер Юнайтед", но Фернандеш не спешил ее пожимать. Сначала он поставил свои вещи, потом, опустив взгляд, холодно поприветствовал Роналду и сразу развернулся к нему спиной.

Причиной может послужить недавнее интервью Криштиану Роналду, в котором он раскритиковал руководство и тренерский штаб "Манчестер Юнайтед". Похоже, Бруну Фернандеш не согласен с позицией своего одноклубника.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

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