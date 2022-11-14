Роналду: В Манчестере с меня сделали козла

Футболист не уважает главного тренера "МЮ"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал резонансное интервью, в котором рассказал, что сейчас происходит в клубе. Напомним, Роналду редко попадает в состав "МЮ" из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Футболист даже был оштрафован почти на миллион евро.

"Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в "Манчестер Юнайтед". Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всех проблемах клуба. А сейчас меня активно вытесняют из команды. Болельщики "Арсенала" или "Ливерпуля" лучше меня принимают, чем в "МЮ", — приводит слова Роналду The Sun.

"Тен Хаг? Я не испытываю к нему уважения, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, то я буду отвечать тем же", — заявил Роналду.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон.

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для Роналду.