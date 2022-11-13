В беларуси с кулаками набросились на девушку, которой делал предложение футболист
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Стюард не понял намерение игрока и оттолкнул его избранницу
Смешной случай произошел в чемпионате беларуси по футболу. Во время матча игрок собрался сделать предложение своей девушке и спровоцировал потасовку. Ранее футболист симулировал травму, чтобы вручить любимой кольцо.
Владислав Шубович забил второй гол "Сморгони" в ворота "Волны" и побежал к трибунам. Там он собирался сделать предложение своей девушке. Однако не все поняли задумку футболиста. И когда девушка попыталась выйти на поле, ее грубо оттолкнул стюард. Завязалась потасовка на поле, которую с трудом удалось усмирить, пишет "Трибуна".
В конце концов Шубович таки сделал предложение и услышал в ответ заветное "Да".
Ранее мы писали, что легенду иранского футбола могут казнить за участие в акциях протеста.
Кстати, Жерар Пике предложил революцию в футбольных правилах — в дополнительное время убирать каждые три минуты по одному футболисту с поля.