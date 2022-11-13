У білорусі з кулаками накинулися на дівчину, якій робив пропозицію футболіст

Стюард не зрозумів намір гравця і відштовхнув його обраницю

Смішний випадок стався у чемпіонаті білорусі з футболу. Під час матчу гравець зібрався зробити пропозицію своїй дівчині та спровокував бійку. Раніше футболіст симулював травму, щоб вручити коханій кільце.

Владислав Шубович забив другий гол "Сморгоні" у ворота "Волни" та побіг до трибун. Там він збирався запропонувати своїй дівчині вийти за нього заміж. Однак не всі зрозуміли задум футболіста. І коли дівчина спробувала вийти на поле, її брутально відштовхнув стюард. Зав’язалася бійка на полі, яку ледь вдалося втихомирити, пише "Трибуна".

Зрештою Шубович таки зробив пропозицію і почув у відповідь заповітне "Так".

Раніше ми писали, що легенду іранського футболу можуть стратити за участь в протестних акціях.

До речі, Жерар Піке запропонував революцію у футбольних правилах — у додатковий час прибирати кожні три хвилини по одному футболісту з поля.