Революція у футболі! Кожні три хвилини прибирати по футболісту та грати до золотого гола

Жерар Піке вважає, що матчі зараз тривають надто довго

Легендарний захисник "Барселони" Жерар Піке нещодавно оголосив про завершення кар’єри. Після чого подав ідею про революційні зміни у футболі.

Піке вважає, що потрібно змінювати старі правила для збільшення зацікавленості вболівальників.

"Ми повинні робити короткий яскравий продукт. 90 хвилин — це занадто довго. Давайте шукати цікавіші варіанти", — цитує Піке walfoot.be.

Як пропозиція Піке порадив розпочати реформи з додаткового часу. Іспанець вважає, що екстра-тайми потрібно грати до "золотого" голу, забираючи гравців з обох команд.

"Приміром, кожні три хвилини прибирати по одному футболісту. Уявіть собі, "Манчестер Сіті" грає з "Парі Сен-Жермен", а наприкінці віч-на-віч залишаються Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе. І так, поки хтось не заб’є". "Люди будуть це дивитись, а не дивитись у телефони під час матчу", — сказав Піке.

Нагадаємо, що 20 листопада у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар-Еквадор.