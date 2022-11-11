Революция в футболе! Каждые три минуты убирать по футболисту и играть до золотого гола

Жерар Пике считает, что матчи сейчас идут слишком долго

Легендарный защитник "Барселоны" Жерар Пике недавно объявил о завершении карьеры. После чего подал идею о революционных изменения в футболе.

Пике считает, что нужно менять старые правила для увеличения заинтересованности со стороны болельщиков.

"Мы должны делать короткий яркий продукт. 90 минут — это слишком долго. Давайте искать более интересные варианты", — цитирует Пике walfoot.be.

В качестве предложения Пике посоветовал начать реформы с дополнительного времени. Испанец считает, что экстра-таймы нужно играть до "золотого" гола, убирая игроков из обеих команд.

"К примеру, каждые три минуты убирать по одному футболисту. Представьте себе, "Манчестер Сити" играет с "Пари Сен-Жермен", а в конце один на один остаются Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. И так, пока кто-нибудь не забьет. Люди будут это смотреть, а не смотреть в телефоны во время матча", – сказал Пике.

Напомним, что 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.