Легенду футболу засудили до страти в Ірані

Алі Даєї боровся за права людини

Колишнього форварда "Баварії" та збірної Ірану Алі Даєї було заарештовано за участь у мітингах. За це футболістові загрожує найвища міра покарання. Раніше Даєї звернувся до ФІФА, щоб збірну Ірану не пустили на ЧС-2022.

Як повідомляє Report, Алі Даєї потрапив до списку протестувальників, яких збираються страчувати за підтримку прав людини.

З вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Алі Даєї — 53 роки. У складі "Баварії" він вигравав чемпіонат Німеччини та сягав фіналу Ліги чемпіонів. Зі збірною Ірану перемагав на Кубку Азії-1998. У 1999 році був визнаний найкращим футболістом Азії.

До 2021 Даеї належав світовий рекорд з кількості голів за національну збірну (109). Це досягнення зміг побити лише Кріштіану Роналду.