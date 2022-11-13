Легенду футбола приговорили к смертной казни в Иране

Али Даеи боролся за права человека

Бывший форвард "Баварии" и сборной Ирана Али Даеи был арестован за участие в митингах. За это футболисту грозит высшая мера наказания. Ранее Даеи обратился в ФИФА, чтобы сборную Ирана не пустили на ЧМ-2022.

Как сообщает Report, Али Даеи попал в список протестующих, которых собираются казнить за поддержку прав человека.

С сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Али Даеи — 53 года. В составе "Баварии" он выигрывал чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов. Со сборной Ирана побеждал на Кубке Азии-1998. В 1999 году был признан лучшим футболистом Азии.

До 2021 года Даеи принадлежал мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную (109). Это достижение смог побить лишь Криштиану Роналду.