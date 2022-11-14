Роналду: У Манчестері з мене зробили цапа

Футболіст не поважає головного тренера "МЮ"

Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду дав резонансне інтерв’ю, в якому розповів, що зараз відбувається у клубі. Нагадаємо, Роналду рідко потрапляє до складу "МЮ" через конфлікт із головним тренером Еріком тен Хагом. Футболіста навіть оштрафували майже на мільйон євро.

"Відчуваю себе зрадженим через те, як зі мною обійшлися в "Манчестер Юнайтед". Я роздратований тим, що мене зробили цапом-відбувайлом, якого звинувачують у всіх проблемах клубу. А зараз мене активно витісняють із команди. Вболівальники "Арсеналу" або " "Ліверпуля" краще мене приймають, ніж у "МЮ", — наводить слова Роналду The Sun.

"Тен Хаг? Я не відчуваю до нього поваги, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ти не поважатимеш мене, то я відповідатиму тим же", — заявив Роналду.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Роналду взяв участь у 16 зустрічах за "Манчестер Юнайтед" у всіх турнірах, у яких відзначився трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2023 року та має опцію продовження на один сезон.

Раніше видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для Роналду.