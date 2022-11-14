Игрок сборной Германии отдал все деньги за ЧМ-2022 больным детям

Антонио Рюдигер помог косолапым детям из Африки

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал все призовые за участие в ЧМ-2022 для детей Сьерра-Леоне. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей страны, где родилась его мать.

Деньги пошли на помощь детям с врожденной косолапостью. Люди с такой проблемой вынуждены всю жизнь пользоваться костылями, а в Сьерра-Леоне дети часто становятся объектами насмешек в школе, а взрослым сложно устроиться на работу.

Во время операции деформация стопы устраняется до такой степени, что пациенты наконец смогут ходить и участвовать в общественной жизни после нескольких месяцев последующего лечения.

Каждому ребенку Рюдигер подарил футболку "Реала"

"В Германии мне были предоставлены возможности, в которых отказано многим людям в Сьерра-Леоне. Я благодарен за эти возможности и очень ценю привилегированное положение, в котором нахожусь.

Помогать здесь – дело чести для меня. В будущем я хотел бы реализовать еще много проектов в Сьерра-Леоне вместе со своей семьей", – цитирует Рюдигера Marca.

Надо сказать, что Рюдигер помогает не только жителям Сьерра-Леоне. В Германии он занимается социальными проектами, а когда играл в Лондоне, то постоянно посещал детские больницы.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" Рюдигер получил жуткую травму головы после столкновения с вратарем донецкой команды.