Гравець збірної Німеччини віддав усі гроші за ЧС-2022 хворим дітям

Антоніо Рюдігер допоміг клишоногим дітям з Африки

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

Гроші пішли на допомогу дітям із вродженою клишоногістю. Люди з такою проблемою змушені все життя користуватися милицями, а в Сьєрра-Леоне діти часто стають об’єктами глузувань у школі, а дорослим складно влаштуватися на роботу.

Під час операції деформація стопи усувається настільки, що пацієнти нарешті зможуть ходити і брати участь у громадському житті після кількох місяців подальшого лікування.

Кожній дитині Рюдігер подарував футболку "Реала"

"У Німеччині мені були надані можливості, в яких відмовлено багатьом людям у Сьєрра-Леоні. Я вдячний за ці можливості і дуже ціную привілейоване становище, в якому я перебуваю.

Допомагати тут – справа честі для мене. У майбутньому я хотів би реалізувати ще багато проектів у Сьєрра-Леоні разом зі своєю родиною”, – цитує Рюдігера Marca.

Треба сказати, що Рюдігер допомагає не лише жителям Сьєрра-Леоне. У Німеччині він займається соціальними проектами, а коли грав у Лондоні, то постійно відвідував дитячі лікарні.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Шахтарем" Рюдігер отримав страшну травму голови після зіткнення з воротарем донецької команди.