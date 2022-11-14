П’яний футболіст підірвав соцмережі: за добу відео переглянули понад 2 млн людей

Артуро Відаль випив зайвого на чемпіонському параді "Фламенго"

Бразильський "Фламенго" успішно завершив 2022 рік. Клуб виграв Кубок Лібертадорес та Кубок Бразилії.

З нагоди тріумфу "Фламенго" влаштував чемпіонський парад вулицями Ріо-де-Жанейро. Там до камер уболівальників потрапив легендарний чилійський півзахисник Артуро Відаль. Футболіст був настільки п’яний, що не міг триматися на ногах без допомоги партнерів по команді. Відео стало вірусним у соцмережах. Усього за добу його переглянуло понад 2 млн людей.

Нагадаємо, збірна Чилі не пробилася на чемпіонат світу 2022 року. Чилійська федерація зверталася до Спортивного арбітражного суду у Лозанні з проханням дискваліфікувати Еквадор, за який грав підставний футболіст. Тоді чилійці поїхали б на мундіаль.

Раніше ми писали, що модель пообіцяла воротареві збірної Мексики ніч кохання за перемогу на світовій першості.