П’яний футболіст підірвав соцмережі: за добу відео переглянули понад 2 млн людей
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Артуро Відаль випив зайвого на чемпіонському параді "Фламенго"
Бразильський "Фламенго" успішно завершив 2022 рік. Клуб виграв Кубок Лібертадорес та Кубок Бразилії.
З нагоди тріумфу "Фламенго" влаштував чемпіонський парад вулицями Ріо-де-Жанейро. Там до камер уболівальників потрапив легендарний чилійський півзахисник Артуро Відаль. Футболіст був настільки п’яний, що не міг триматися на ногах без допомоги партнерів по команді. Відео стало вірусним у соцмережах. Усього за добу його переглянуло понад 2 млн людей.
Нагадаємо, збірна Чилі не пробилася на чемпіонат світу 2022 року. Чилійська федерація зверталася до Спортивного арбітражного суду у Лозанні з проханням дискваліфікувати Еквадор, за який грав підставний футболіст. Тоді чилійці поїхали б на мундіаль.
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