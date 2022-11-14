Пьяный футболист взорвал соцсети: за сутки видео посмотрели более 2 млн человек

Артуро Видаль выпил лишнего на чемпионском параде "Фламенго"

Бразильский "Фламенго" успешно завершил 2022 год. Клуб выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии.

По случаю триумфа "Фламенго" устроил чемпионский парад по улицам Рио-де-Жанейро. Там в камеры болельщиков попал легендарный чилийский полузащитник Артуро Видаль. Футболист был настолько пьян, что не мог держаться на ногах без помощи партнеров по команде. Видео стало вирусным в соцсетях. Всего за сутки его посмотрело более 2 млн человек.

Напомним, сборная Чили не пробилась на чемпионат мира 2022 года. Чилийская федерация обращалась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с просьбой дисквалифицировать Эквадор, за который играл подставной футболист. Тогда чилийцы б поехали на мундиаль.

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