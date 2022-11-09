Сборной Эквадора вынесли приговор за подставного игрока. Что теперь будет на ЧМ-2022?

С команды сняли три очка за паспорт футболиста с ложными данными

Менее чем за две недели до старта чемпионата мира по футболу Спортивный арбитражный суд вынес решение по сборной Эквадора. Команду требовали исключить с ЧМ-2022. Смотрите наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Немного предыстории. Сборная Эквадора получила путевку в Катар, заняв четвертое место в квалификации. А уже потом стало известно, что за эквадорцев играл подставной футболист Байрон Кастильо.

Федерация футбола Чили обнаружила, что у Кастильо поддельные документы. Футболист изменил дату рождения и гражданство. Оказалось, он родился в Колумбии.

После того, как ФИФА отказалась наказывать Эквадор, Чили и Перу обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Обе страны требовали разное наказание для Эквадора. В Чили настаивали засчитать технические поражения в тех матчах, где сыграл Кастильо. Ведь тогда чилийцы получили бы пять очков и поднялись на четвертое место, заменив Эквадор на мундиале.

В Перу требовали полной дисквалификации Эквадора. И тогда именно их команда поднималась на счастливое четвертое место.

Спортивный арбитражный суд вынес такое решение: со сборной Эквадора сняли три очка за паспорт Кастильо с ложными данными. При этом в CAS указали, что сам паспорт игрока был настоящим, но именно данные у него были ложные – о дате и месте рождения.

Однако это наказание никак не повлияет на участие Эквадора в ЧМ-2022. Оно вступает в силу только после чемпионата мира и будет относиться к отборочному циклу ЧМ-2026.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.