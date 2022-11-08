Команда попала в одну группу с чемпионами мира испанцами и немцами

Уже меньше двух недель осталось до старта чемпионата мира по футболу. Смотрите наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Национальные сборные уже начали объявлять составы, которые поедут на мундиаль. Как сообщает ФИФА, сборная Коста-Рики выбрала футболистов на ЧМ-2022. В состав попал и Ельцин Техеда, названный на честь бывшего президента рф.

Вратари: Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания).

Кейлор Навас ("ПСЖ", Франция), Эстебан Альварадо ("Эредиано"), Патрик Секейра ("Луго", Испания). Защитники: Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Вастон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рэпидз", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США).

Франсиско Кальво ("Коньяспор", Турция), Хуан Пабло Варгас ("Миллионариос", Колумбия), Кендалл Вастон ("Саприсса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудовская Аравия), Даниэль Чакон ("Колорадо Рэпидз", США), Кейшер Фуллер ("Эредиано"), Карлос Мартинес ("Сан-Карлос"), Брайан Овьедо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матаррита ("Цинциннати", США). Полузащитники: Ельцин Техеда ("Эредиано"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Брайан Руис ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Альваро Самора ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Гресия"), Джуиссон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия).

Ельцин Техеда ("Эредиано"), Жерсон Торрес ("Эредиано"), Дуглас Лопес ("Эредиано"), Сельсо Борхес ("Алахуэлленсе"), Брайан Руис ("Алахуэлленсе"), Юстин Салас ("Саприсса"), Альваро Самора ("Саприсса"), Роан Уилсон ("Гресия"), Джуиссон Беннетт ("Сандерленд", Англия), Энтони Эрнандес ("Пунтаренас"), Брэндон Агилера ("Ноттингем Форест", Англия). Форварды: Джоэл Кэмпбелл ("Леон", Мексика), Энтони Контрерас ("Эредиано"), Иоганн Венегас ("Алахуэнсе").

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов. Сборная Коста-Рики сыграет в квартете E с командами Испании, Германии и Японии.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.