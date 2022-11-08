Збірна Коста-Ріки на ЧС-2022 взяла Єльцина

Команда потрапила до однієї групи з чемпіонами світу іспанцями та німцями

Вже менше двох тижнів залишилось до старту чемпіонату світу з футболу. Дивіться наш гід по мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Національні збірні вже почали оголошувати склади, що поїдуть на мундіаль. Як повідомляє ФІФА, збірна Коста-Ріки обрала футболістів на ЧС-2022. До складу потрапив і Єльцин Техеда, названий на честь колишнього президента росії.

Воротарі: Кейлор Навас ("ПСЖ", Франція), Естебан Альварадо ("Ередіано"), Патрік Секейра ("Луго", Іспанія).

Кейлор Навас ("ПСЖ", Франція), Естебан Альварадо ("Ередіано"), Патрік Секейра ("Луго", Іспанія). Захисники: Франсіско Кальво ("Коньяспор", Туреччина), Хуан Пабло Варгас ("Мільйонаріос", Колумбія), Кендал Вастон ("Сапрісса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудівська Аравія), Даніель Чакон ("Колорадо Репідз", США), Кейшер Фуллер ("Ередіано"), Карлос Мартінес ("Сан-Карлос"), Браян Ов’єдо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матарріта ("Цинциннаті", США).

Франсіско Кальво ("Коньяспор", Туреччина), Хуан Пабло Варгас ("Мільйонаріос", Колумбія), Кендал Вастон ("Сапрісса"), Оскар Дуарте ("Аль-Вахда", Саудівська Аравія), Даніель Чакон ("Колорадо Репідз", США), Кейшер Фуллер ("Ередіано"), Карлос Мартінес ("Сан-Карлос"), Браян Ов’єдо ("Реал Солт-Лейк", США), Рональд Матарріта ("Цинциннаті", США). Півзахисники: Єльцин Техеда ("Ередіано"), Жерсон Торрес ("Ередіано"), Дуглас Лопес ("Ередіано"), Сельсо Борхес ("Алахуелленсе"), Браян Руїс ("Алахуелленсе"), Юстін Салас ("Сапрісса") Альваро Самора ("Сапрісса"), Роан Вілсон ("Гресія"), Джуїссон Беннетт ("Сандерленд", Англія), Ентоні Ернандес ("Пунтаренас"), Брендон Агілера ("Ноттінгем Форест", Англія).

Єльцин Техеда ("Ередіано"), Жерсон Торрес ("Ередіано"), Дуглас Лопес ("Ередіано"), Сельсо Борхес ("Алахуелленсе"), Браян Руїс ("Алахуелленсе"), Юстін Салас ("Сапрісса") Альваро Самора ("Сапрісса"), Роан Вілсон ("Гресія"), Джуїссон Беннетт ("Сандерленд", Англія), Ентоні Ернандес ("Пунтаренас"), Брендон Агілера ("Ноттінгем Форест", Англія). Форварди: Джоел Кемпбелл ("Леон", Мексика), Ентоні Контрерас ("Ередіано"), Йоганн Венегас ("Алахуелленсе").

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів. Збірна Коста-Ріки зіграє у квартеті E з командами Іспанії, Німеччини та Японії.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.