Збірній Еквадору ухвалили вирок за підставного гравця. Що тепер буде на ЧС-2022?

З команди зняли три очки за паспорт футболіста з неправдивими даними

Менш ніж за два тижні до старту чемпіонату світу з футболу Спортивний арбітражний суд виніс рішення щодо збірної Еквадору. Команду вимагали виключити із ЧС-2022. Дивіться наш гід по мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Трохи передісторії. Збірна Еквадору здобула путівку до Катару, посівши четверте місце у кваліфікації. А вже потім стало відомо, що за еквадорців грав підставний футболіст Байрон Кастільо.

Федерація футболу Чилі виявила, що Кастільо має підроблені документи. Футболіст змінив дату народження та громадянство. Виявилося, що він народився в Колумбії.

Після того, як ФІФА відмовилася карати Еквадор, Чилі та Перу звернулися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Обидві країни вимагали різні покарання для Еквадору. У Чилі наполягали зарахувати технічні поразки у тих матчах, де зіграв Кастільо. Адже тоді чилійці здобули б п’ять очок і піднялися б на четверте місце, замінивши Еквадор на мундіалі.

У Перу вимагали повної дискваліфікації Еквадору. І тоді саме їхня команда піднімалася на щасливе четверте місце.

Спортивний арбітражний суд виніс таке рішення: зі збірної Еквадору зняли три очки за паспорт Кастільо з хибними даними. При цьому в CAS вказали, що сам паспорт гравця був справжнім, але саме дані у нього були помилкові – про дату та місце народження.

Однак це покарання ніяк не вплине на участь Еквадору у ЧС-2022. Воно набирає чинності лише після чемпіонату світу і буде мати відношення до відбірного циклу ЧС-2026.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.