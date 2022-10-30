"Украинцы" не смогли завоевать Кубок Либертадорес: видеообзор финала

Трофей выиграл бразильский "Фламенго"

В Эквадоре прошел финальный матч Кубка Либертадорес. Встречались две бразильские команды – "Фламенго" и "Атлетико Паранаэнсе". Ранее экс-игрока "Шахтера" пытались подставить в матче Кубка Либертадорес.

Судьбу финала решил один гол. В компенсированное время к первому тайму отличился Габриэл.

"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес в третий раз, повторив успех 1981 и 2019 годов.

"Атлетико Паранаэнсе" играл в финале главного клубного турнира Южной Америки во второй раз: в 2005 году команда в двухматчевом противостоянии уступила "Сан-Паулу".

Отметим, что за "Атлетико Паранаэнсе" играли хорошо известные украинским болельщикам по выступлению в УПЛ — Фернандиньо, Витор Буэно и Витиньо. А вот Марлос не попал в заявку на игру.

Напомним, что легионер "Зари" сбежал из Украины: бразилец боится ракетных обстрелов.