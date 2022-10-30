"Українці" не змогли здобути Кубок Лібертадорес: відеоогляд фіналу
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Трофей виграв бразильський "Фламенго"
В Еквадорі відбувся фінальний матч Кубка Лібертадорес. Зустрічалися дві бразильські команди – "Фламенго" та "Атлетіко Паранаенсе". Раніше ексгравця "Шахтаря" намагалися підставити у матчі Кубка Лібертадорес.
Долю фіналу вирішив один гол. У компенсований час до першого тайму відзначився Габріел.
"Фламенго" завоював Кубок Лібертадорес утретє, повторивши успіх 1981 та 2019 років.
"Атлетіко Паранаенсе" грав у фіналі головного клубного турніру Південної Америки вдруге: у 2005 році команда у двоматчевому протистоянні поступилася "Сан-Паулу".
Зазначимо, що за "Атлетіко Паранаенсе" грали добре відомі українським уболівальникам за виступом в УПЛ — Фернандіньо, Вітор Буено та Вітіньо. А ось Марлос не потрапив до заявки на гру.
Нагадаємо, що легіонер "Зорі" втік з України: бразилець боїться ракетних обстрілів.