"Українці" не змогли здобути Кубок Лібертадорес: відеоогляд фіналу

Трофей виграв бразильський "Фламенго"

В Еквадорі відбувся фінальний матч Кубка Лібертадорес. Зустрічалися дві бразильські команди – "Фламенго" та "Атлетіко Паранаенсе". Раніше ексгравця "Шахтаря" намагалися підставити у матчі Кубка Лібертадорес.

Долю фіналу вирішив один гол. У компенсований час до першого тайму відзначився Габріел.

"Фламенго" завоював Кубок Лібертадорес утретє, повторивши успіх 1981 та 2019 років.

"Атлетіко Паранаенсе" грав у фіналі головного клубного турніру Південної Америки вдруге: у 2005 році команда у двоматчевому протистоянні поступилася "Сан-Паулу".

Зазначимо, що за "Атлетіко Паранаенсе" грали добре відомі українським уболівальникам за виступом в УПЛ — Фернандіньо, Вітор Буено та Вітіньо. А ось Марлос не потрапив до заявки на гру.

Нагадаємо, що легіонер "Зорі" втік з України: бразилець боїться ракетних обстрілів.