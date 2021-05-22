Экс-игрока "Шахтера" пытались подставить в матче Кубка Либертадорес (видео)

В матче 5-го тура группового раунда Кубка Либертадорес (южноамериканская Лига чемпионов, - прим. ред.) "Олимпия" Асунсьон - "Интернасьонал" при участии экс-игрока "Шахтера" Тайсона, который выступает за бразильский клуб, случился конфуз.

В одном из эпизодов встречи Тайсон пошел разбираться с игроком "Олимпии" Луисом Касересом. Экс-лидер "Шахтера" немного боднул соперника, а тот изобразил муки и упал на газон. Рефери, который находился рядом, лишь посмеялся над актерскими способностями Касереса. Кроме того, арбитр наградил симулянта желтой карточкой.

Видео забавного момента доступно в сети:

В итоге встреча завершилась минимальной победой "Интернасьонала" со счетом 0:1.После 5 туров бразильская команда с 9 очками лидирует в своей группе, у "Олимпии" - шесть очков в активе.

Лучшие моменты матча:

"Телеграф" напоминает, что Тайсон со скандалом покинул "Шахтер". В матче Лиги Европы бразилец отказался выходить на замену и после этого был сослан в дубль.