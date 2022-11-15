Холодна війна у збірній Португалії: Роналду ігнорують партнери (відео)

Перед ЧС-2022 Кріштіану дав скандальне інтерв’ю

За кілька днів до старту чемпіонату світу з футболу атмосфера в роздягальні збірної Португалії просто жахлива. Одного із найкращих футболістів в історії ігнорують партнери. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

У соцмережі потрапило відео зустрічі Бруну Фернандеша та Кріштіану Роналду. Бруну зайшов у роздягальню, де вже був Кріштіану. Роналду простяг руку своєму партнерові по "Манчестер Юнайтед", але Фернандеш не поспішав її тиснути. Спочатку він поставив свої речі, потім, опустивши погляд, холодно привітав Роналду і одразу розвернувся спиною до нього.

Причиною може стати нещодавнє інтерв’ю Кріштіану Роналду, в якому він розкритикував керівництво та тренерський штаб "Манчестер Юнайтед". Схоже, Бруну Фернандеш не погоджується з позицією свого одноклубника.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Португалія зіграє зі збірними Гани, Південної Кореї та Уругваю.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми писали, що головний тренер збірної Австралії не взяв на мундіаль свого зятя.