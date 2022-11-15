Кишені для касет та дискет: Андрій Бєдняков висміяв одяг зірки українського футболу

Євгена Селезньова потролили в соцмережах

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов цього сезону провів лише 7 хвилин за "Минай". Однак вішати бутси на цвях поки не збирається. Адже він може стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ.

Євген у соцмережах запостив фотографію, на якій він у стильному одязі біля дорогого авто. Футболіста одразу ж потролили.

"Пане Євгене, де такі стильні речі купували?" — поцікавився голкіпер "Динамо" Денис Бойко.

"Макіївський бомбило", — пожартував агент Олександр Панков.

"Відразу видно чому такі кишені на куртці. Для VHS касет, дисків та дискет. Щоб переглядати всі свої голи... Але у Шацьких кишені на куртці більше", — написав телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков.

Це було посилання на те, що Максим Шацьких є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку 124 голи. Селезньов має 117. Оскільки Шацьких вже завершив кар’єру, то у нападника "Минаю" є шанс встановити новий рекорд.

Раніше ми писали, що Андрій Ярмоленко повернувся до України під час перерви у чемпіонаті ОАЕ.