Карманы для кассет и дискет: Андрей Бедняков высмеял одежду звезды украинского футбола
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Евгения Селезнева затроллили в соцсетях
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев в этом сезоне провел всего 7 минут за "Минай". Однако вешать бутсы на гвоздь пока не собирается. Ведь он может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.
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Евгений в соцсетях запостил фотографию, на которой он в стильной одежде возле дорогого авто. Футболиста тут же затролили.
"Пане Евгений, где такие стильные вещи покупали?" — поинтересовался голкипер "Динамо" Денис Бойко.
"Макеевский бомбило", — пошутил агент Александр Панков.
"Сразу видно почему такие карманы на куртке. Для VHS кассет, дисков и дискет. Чтобы пересматривать все свои голы… Но у Шацких карманов на куртке больше", — написал телеведущий и шоумен Андрей Бедняков.
Это был отсыл к тому, что Максим Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету 124 гола. У Селезнева — 117. Поскольку Шацких уже завершил карьеру, то у нападающего "Миная" есть шанс установить новый рекорд.
Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко вернулся в Украину во время перерыва в чемпионате ОАЭ.