У Шевченко нашли общий бизнес с Абрамовичем

Абрамович находится под санкциями Запада после начала полномасштабного вторжения рф в Украину

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который помогает в восстановлении стадиона в Ирпене (Киевская область), продолжает входить в руководство компании, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Об этом сообщает bloomberg. По информации источника, украинец входит в руководство компании MC Peat & Co, которая финансировалась Абрамовичем, а также обслуживала интересы российского олигарха. Bloomberg отмечает, что британская бизнес-империя Абрамовича уходила далеко за пределы футбольного клуба "Челси", где в свое время выступал и "Шева".

"Среди тех, кто помог построить ее, была недавно созданная фирма, но с прославленным именем. В последние десятилетия MC Peat & Co. выступала в роли посредника в нескольких соглашениях, в ходе которых деньги Абрамовича вливались в небольшие британские фирмы, работала брокером как минимум в трех компаниях, поддерживаемых российским миллиардером", — пишет издание.

Примечательно, что фирму Peat & Co создали в 2011 году. В состав ее основателей и руководителей вошли Андрей Шевченко и Чарли Пит – сын бывшего личного секретаря принца Чарльза (ныне короля Чарльза ІІІ) Майкла Пита. По информации bloomberg, Peat & Co финансировалась через одну из российских фирм Абрамовича.

Кроме того, еще одна компания, The Regeneration Group, связала Шевченко и Абрамовича. В этой фирме, которая занималась инвестициями в недвижимость, "Шева" выступил в роли аукционера.

Шевченко рассказал об отношениях с Абрамовичем

Ранее сообщалось, что Шевченко отказался возглавить итальянский клуб. Накануне старшему сыну "Шевы" исполнилось 18 лет.