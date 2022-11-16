"Россияне продолжают бомбить наши города": Шевченко получил престижную премию в Италии

Легендарный футболист выдал пламенную речь в Италии

Экс-форвард и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, у которого недавно обнаружили общий бизнес с российским олигархом Романом Абрамовичем, стал лауреатом 11-й премии Нильса Лидхольма.

Об этом сообщает tuttomercatoweb. Данная премия вручается за "высокие результаты, достигнутые на технических и управленческих должностях на международном уровне, а также за вклад, сделанный игроком в течение карьеры". Получив премию, "Шева" поблагодарил итальянцев, которые помогают украинцам, пострадавшим от полномасштабного вторжения рф.

"Я счастлив быть здесь, счастлив, что получил эту престижную награду. Для меня большая честь получить награду, связанную с Лидхольмом.

Я вырос в Украине, там было важно имя Валерия Лобановского. И как человека, и как тренера. Когда я перешел в "Милан", я всегда слышал уважительные отзывы о Лидхольме. Это отличный тренер, за которого в "Милане" дебютировал Паоло Мальдини. Мой ассистент Мауро Тассотти тоже часто говорил со мной о нем.

Я рад этой награде. Особенно потому, что вижу, как Италия приняла украинских граждан. Нас атакуют россияне, продолжают бомбить наши города. Я надеюсь, что итальянцы и дальше будут с большим сердцем помогать моему народу", — сказал Шевченко.

Справка: Нильс Лидхольм – олимпийский чемпион 1948 года, бывший игрок сборной Швеции и "Милана". Экс-главный тренер "Россонери", который умер в 2007 году. Посвященная ему престижная награда вручается футбольным личностям, отличившимся как на поле, так и в жизни.

Напомним, недавно в Италии "Шева" получил престижную награду за свою футбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что Шевченко вручал "Золотой мяч-2022" на церемонии в Париже.