Макрон заговорил кремлевскими мантрами перед стартом ЧМ-2022 по футболу

Макрон считает, что спорт должен оставаться вне политики

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о Катаре, который критикуют за нарушение свобод человека, встал на защиту властей ближневосточной страны и даже заговорил кремлевскими нарративами.

Соответствующий комментарий президента Франции доступен на RMC Sport. Макрон фактически закрыл глаза на все проблемы, связанные с организацией Мундиаля в Катаре, и заявил штампами кремля, что спорт должен быть вне политики.

"Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране. Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире. Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения", – заявил Макрон.

Добавим, сборная Франции является одним из главных фаворитов на ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Накануне французы потеряли одного из нападающих, который получил травму на тренировке.

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