Франция потеряла форварда за пару дней до старта ЧМ-2022

Виной всему травма футболиста

До старта чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре остается меньше недели. За несколько дней до начала главного спортивного события года сборная Франции лишилась одного из нападающих.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции в Twitter. По информации источника, на тренировке травмировался форвард "Лейпцига" Кристофер Нкунку.

На вечерней тренировке сборной Франции форвард немецкого клуба Нкунку столкнулся с полузащитником "Реала" Эдуардо Камавингой и получил травму колена, из-за которой пропустит ЧМ-2022.

Нкунку заменит 23-летний нападающий немецкого "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани, который в 25 матчах этого сезона забил 8 голов и отдал 11 ассистов. При этом, за "Трехцветных" Рандаль сыграл всего 10 минут.

ЧМ-2022 по футболу стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Все поединки пройдут на 8 стадионах в Катаре. К слову, сборная Франции является одним из главных фаворитов Мундиаля. Напомним, ФИФА объявила о сумме призовых на ЧМ в Катаре.

Ранее сообщалось о проблемах внутри сборной Португалии перед стартом ЧМ-2022.