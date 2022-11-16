Франція втратила форварда за пару днів до старту ЧС-2022

Виною всьому травма футболіста

До старту чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі залишається менше тижня. За кілька днів до початку головної спортивної події року збірна Франції втратила одного із нападників.

Про це повідомляє пресслужба збірної Франції у Twitter. За інформацією джерела, на тренуванні травмувався форвард "Лейпцига" Крістофер Нкунку.

На вечірньому тренуванні збірної Франції форвард німецького клубу Нкунку зіткнувся з півзахисником "Реала" Едуардо Камавінгою та отримав травму коліна, через яку пропустить ЧС-2022.

Нкунку замінить 23-річний нападник німецького "Айнтрахту" Рандаль Коло Муані, який у 25 матчах цього сезону забив 8 голів та віддав 11 асистів. При цьому, за "Триколірних" Рандаль зіграв лише 10 хвилин.

ЧС-2022 з футболу стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня. Усі поєдинки пройдуть на 8 стадіонах у Катарі. До речі, збірна Франції є одним із головних фаворитів Мундіалю. Нагадаємо, ФІФА оголосила про суму призових на ЧС у Катарі.

Раніше повідомлялося про проблеми всередині збірної Португалії перед стартом ЧС-2022.