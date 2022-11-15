Призові ЧС-2022: як ділитимуть рекордні мільйони

Футбольні збірні добре зароблять за участь у турнірі

Чемпіонат світу з футболу у Катарі ось-ось розпочнеться. Переможець може розраховувати на 42 млн доларів призових.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті. Невдахи групової стадії (команди, які вилетять з групи) отримають по 9 млн доларів. Призовий фонд чемпіонату світу з футболу FIFA 2022 у Катарі становитиме 440 мільйонів доларів.

Розподіл коштів виглядає так (усі цифри вказані в доларах США):

Чемпіон: 42 мільйони доларів

42 мільйони доларів Друге місце : 30 мільйонів доларів

: 30 мільйонів доларів Третє місце : 27 мільйонів доларів

: 27 мільйонів доларів Четверте місце : 25 мільйонів доларів

: 25 мільйонів доларів 5-8 місця : 68 мільйонів доларів. (17 мільйонів доларів на команду)

: 68 мільйонів доларів. (17 мільйонів доларів на команду) 9-16 місця: 104 мільйони доларів (13 мільйонів доларів на команду)

104 мільйони доларів (13 мільйонів доларів на команду) 17-32 місця: 144 мільйони доларів (9 мільйонів доларів на команду)

Додамо, що кожна кваліфікована на фінальний турнір команда отримала по 1,5 мільйона доларів на покриття витрат на підготовку до Мундіалю.

Нагадаємо, матчі чемпіонату світу відбудуться на восьми аренах, більшість з яких перероблять після турніру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про проблеми усередині збірної Португалії перед стартом турніру.