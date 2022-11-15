Ерлінга Холанда на час ЧС-2022 хоче орендувати аматорський клуб

У "Ештон Юнайтед" річний бюджет менший у два рази, ніж зарплата футболіста за день

Збірна Норвегії не пробилася на чемпіонат світу, а це означає, що їхній форвард Ерлінг Холанд місяць не гратиме. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

Ситуацією вирішив скористатися аматорський клуб сьомого дивізіону чемпіонату Англії "Ештон Юнайтед". Він відправив офіційний запит до "Манчестер Сіті" з пропозицією взяти в оренду Холанда.

"Ми хочемо допомогти "Манчестер Сіті", щоб Холанд був у гарній формі до відновлення Прем’єр-ліги. Це краще, ніж Ерлінг гратиме в гольф шість тижнів", — заявив менеджер "Ештон Юнайтед" Майкл Клегг.

"Манчестер Сіті" поки що не відреагував на пропозицію. Але тут може бути одна проблема. Річний бюджет "Ештон Юнайтед" — 70 тисяч фунтів. А зарплата Ерлінга Холанда — 130 000 фунтів на день!

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі ЧС-2022 — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми писали, що головний тренер збірної Австралії не взяв на мундіаль свого зятя.