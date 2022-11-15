Эрлинга Холанда на время ЧМ-2022 хочет орендовать любительский клуб

У "Эштон Юнайтед" годовой бюджет меньше в два раза, чем зарплата футболиста за день

Сборная Норвегии не пробилась на чемпионат мира, а это значит, что их форвард Эрлинг Холанд будет месяц бездействовать. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

Ситуацией решил воспользоваться любительский клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Эштон Юнайтед". Он отправил официальное предложение в "Манчестер Сити" с предложением взять в аренду Холанда.

"Мы хотим помочь "Манчестер Сити", чтобы Холанд был в хорошей форме к возобновлению Премьер-лиги. Это лучше, чем Эрлинг будет играть в гольф шесть недель", — заявил менеджер "Эштон Юнайтед" Майкл Клегг.

"Манчестер Сити" пока не отреагировал на предложение. Но тут может быть одна загвоздка. Годовой бюджет "Эштон Юнайтед" — 70 тысяч фунтов. А зарплата Эрлинга Холанда — 130 000 фунтов в день!

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи ЧМ-2022 — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы писали, что главней тренер сборной Австралии не взял на мундиаль своего зятя.