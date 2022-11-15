Бельгія взяла на ЧС-2022 інструктора з йоги: він допомагав розслабитись Абрамовичу

Раніше фахівець працював у "Челсі"

Збірній Бельгії під час ЧС-2022 допоможе індійський інструктор із йоги. 48-річний Винай Менон супроводжуватиме бельгійців у Катарі.

Менон уже працював у футболі — з деякими гравцями "Челсі". Саме тоді гравець збірної Бельгії Еден Азар познайомився з індійським фахівцем у часи своїх виступів за лондонців.

"Футбол на найвищому рівні пов’язаний з великою напругою. Винай допомагає зняти її та розслабитися", — цитує Азара Voetbal International.

Крім Азара з Меноном також працювали колишній власник "Челсі" Роман Абрамович, Тібо Куртуа, Ромелу Лукаку та Міші Батшуайї. Індієць проводив заняття з йоги та релаксації.

Чемпіонат світу з футболу стартує у Катарі 20 листопада. Збірна Бельгія зіграє у групі з Канадою, Марокко та Хорватією. У плей-офф вийдуть дві команди із групи. Дивіться розклад всіх матчів ЧС-2022.

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Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.