Бельгия взяла на ЧМ-2022 инструктора по йоге: он помогал расслабиться Абрамовичу

Ранее специалист работал в "Челси"

Сборной Бельгии во время ЧМ-2022 поможет индийский инструктор по йоге. 48-летний Винай Менон будет сопровождать бельгийцев в Катаре.

Менон уже работал в футболе — с некоторыми игроками "Челси". Именно тогда игрок сборной Бельгии Эден Азар познакомился с индийским специалистом во времена своих выступлений за лондонцев.

"Футбол на высшем уровне связан с большим напряжением. Винай помогает снять его и расслабиться", – цитирует Азара Voetbal International.

Помимо Азара с Меноном также работали бывший владелец "Челси" Роман Абрамович, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи. Индиец проводил занятия по йоге и релаксации.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Бельгия сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В плей-офф выйдут две команды из группы. Смотрите расписание всех матчей ЧМ-2022.

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