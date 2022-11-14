Російський депутат назвав ЧС-2022 мракобіссям

Терюшков чекає фінал Бразилія — Сербія

У неділю, 20 листопада, у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. У турнірі не візьме участь збірна росії. Її викинули ще з відбірного турніру.

Депутат держдуми Роман Терюшков із цього приводу заявив, що не збирається стежити за найпопулярнішою спортивною подією у світі.

"Я це мракобісся дивитися точно не збираюся. Цей чемпіонат організує ворожа для росії організація, де грають країни з недружнього списку.

Напевно, подивлюся фінал, якщо гратиме Бразилія — Сербія. А так, жодного матчу не дивитимуся", — цитує Терюшкова "РБ Спорт".

Чемпіонат світу проходитиме до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі світової першості — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми писали, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на мундіалі.