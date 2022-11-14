Российский депутат назвал ЧМ-2022 мракобесием

Терюшков ждет финал Бразилия — Сербия

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В турнире не примет участие сборная россии. Ее вышвырнули еще с отборочного турнира.

Депутат госдумы Роман Терюшков по этому поводу заявил, что не собирается следить за самым популярным спортивным событием в мире.

"Я это мракобесие смотреть точно не собираюсь. Этот чемпионат организует вражеская для россии организация, играют страны из недружественного списка.

Наверное, посмотрю финал, если будет играть Бразилия — Сербия. А так, ни одного матча смотреть не буду", – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".

Чемпионат мира пройдет до 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи мирового первенства — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы писали, что впервые в этом веке ни одного легионера из чемпионата Украины не будет на мундиале.